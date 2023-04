« 13h15 le dimanche » du 9 avril : au sommaire aujourd’hui

5 ( 10 )

« 13h15 le dimanche » du 9 avril 2023 : le sommaire aujourd'hui







« 13h15 le dimanche » du 9 avril 2023 : le programme

Dans le cadre de sa série documentaire inédite « Le disparu » en trois épisodes, le magazine « 13h15 le dimanche » revient sur l’incroyable énigme de l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ce mari et père de famille soupçonné d’avoir tué cinq membres de sa famille en avril 2011, à Nantes (Loire-Atlantique).

Comment a-t-il pu disparaître ? Où se trouve l’arme du crime ? Comment a-t-il planifié sa fuite ? A-t-il pu être aidé ? Au mois d’octobre 2019, beaucoup ont cru à l’épilogue de cette affaire… mais un paisible retraité a été confondu avec l’homme le plus recherché de France, qui reste aujourd’hui encore introuvable.

🔵 Xavier Dupont de Ligonnès est-il toujours en vie ?



Le temps passe et la quête de vérité demeure. Le « 13h15 » est allé à la rencontre d’amis proches du suspect numéro un dans la « tuerie de Nantes ». Les corps de son épouse Agnès et de ses enfants Arthur, Thomas, Anne et Benoît ont été retrouvés enterrés dans le jardin de la maison familiale. Certains sont persuadés qu’il est toujours en vie…

🚨Retour sur l’incroyable énigme de l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Une série inédite signée @PaulineDordilly , Anne-Sophie Martin, Henry Desaunay et Anthony Santoro.🎞️ "Le disparu" c'est dans #13h15 le dimanche, présenté par @LaurentDelahous sur @France2tv 📺 pic.twitter.com/VLXsE3nw4e — 13h15 France 2 (@13h15) April 9, 2023

« 13h15 », c'est un autre regard sur l'actualité. Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines. Des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales, les confidences des grands témoins.

