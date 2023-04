4.2 ( 5 )

« 20h30 le samedi » du 1er avril 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. On propose maintenant de sommaire du jour.







Publicité





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le samedi » du 1er avril 2023 : les reportages

Voici la liste des sujets de ce soir.

🔵 Jour où : Les chagrins de Françoise Hardy et Michel Berger composent un tube

Carlos était l’incarnation du chanteur populaire. Festif et malicieux, il ne se prenait pas au sérieux sur les plateaux de télévision, des Carpentier aux « Grosses Têtes », avec ses chemises à fleurs. Mais Carlos n’était-il qu’un amuseur ? En vérité, le personnage a mille facettes. Jean Chrysostome, de son vrai nom, est le fils de l’une des plus célèbres psychanalystes, Françoise Dolto. Après un accident de vélo qui a failli lui coûter la vie, il a décidé de faire de la joie de vivre un étendard. Son univers artistique l’a amené à devenir le secrétaire particulier de Sylvie Vartan, à découvrir Mike Brant, se lier d’amitié avec Joe Dassin… Mais il a aussi une facette moins connue, une soif de connaissance qu’il préfère cultiver en toute discrétion.



Publicité





🔵 Actu : La revanche de Brad Pitt

Il a créé la surprise en février dernier en apparaissant sur la scène de l’Olympia, lors des Césars 2023, pour faire un hommage appuyé à l’un de ses réalisateurs préférés, David Fincher. Dans les années 1990, Brad Pitt a été la coqueluche d’Hollywood, son charisme et sa plastique avaient fait de lui « l’homme le plus sexy du monde ». Mais l’acteur rêvait de sortir de l’archétype dans lequel les studios de cinéma voulaient l’enfermer. Comment faire pour devenir plus qu’une image ? Pour qu’on l’écoute enfin, plutôt qu’être regardé, Brad Pitt a eu une idée : devenir producteur de films engagés, et prendre des scénarios qui sont refusés partout ailleurs.

🔵 Bonus : Le dernier projet de Brad Pitt

Pendant trente ans, le studio de musique Miraval, créé par le pianiste Jacques Loussier dans le Var, a accueilli la crème de la crème de la musique internationale : Pink Floyd, AC/DC, The Cure… jusqu’à la fermeture dans les années 2000. Il vient de rouvrir après un an de travaux et un nouveau patron à bord, un Brad Pitt décidément plein de projets.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note