Ça commence aujourd’hui du 27 avril 2023 : sommaire et extrait vidéo

4.6 ( 10 )

Ça commence aujourd’hui du 27avril 2023, le sommaire – Ce jeudi et comme tous les après-midi, la pétillante Faustine Bollaert vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « Grandir avec une sœur ou un frère différent : des sacrifices et beaucoup d’amour ! ».







Publicité





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 27 avril 2023, « Grandir avec une sœur ou un frère différent : des sacrifices et beaucoup d’amour ! »

Faustine Bollaert accueille des duos hors normes, des fratries soudées, sur le plateau de Ça commence aujourd’hui. L’un d’entre eux est atteint d’une maladie génétique ou d’une déficience et, bien sûr, cela n’entache pas l’amour et la complicité qu’ils se portent. C’est une magnifique leçon de tolérance et de bienveillance qu’ils nous offrent.

Le frère de Lucie, Antoine, est atteint d’une forme d’autisme sévère. Malgré les jugements, la différence de son frère est devenue sa force, qu’elle transmet à travers l’art et notamment la photographie.

Grandir avec une sœur ou un frère différent, c’est cet après-midi sur France 2 !

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 27 avril 2023



Publicité





Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Grandir avec une sœur ou un frère différent : des sacrifices et beaucoup d’amour ! », c’est ce jeudi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note