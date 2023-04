Demain nous appartient spoiler : Benoit de retour au lycée (vidéo épisode du 20 avril)

5 ( 9 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 20 avril 2023 – Benoit est le tueur en série et il a avoué auprès de Lisa dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Mais dans quelques jours, alors Lisa est arrêtée et envoyée en prison, Benoit est libre et reprend tranquillement son travail au lycée !

Il annonce aux élèves qu’il a été enlevé et remercie Adam publiquement… Benoit se présente en victime.







Après deux semaines, Benoît est enfin de retour au lycée. Il fait un discours devant tous les élèves au sujet de sa disparition. Mais, Benoît remercie surtout Adam de l’avoir sauvé… La police ouvrira-t-elle les yeux à temps avant que Benoit ne récidive ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1409 du 20 avril 2023 : Benoit reprend le travail

