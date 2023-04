« Iron Man 3 » : histoire et interprètes du film de ce soir sur TMC (17 avril)

5 ( 8 )

« Iron Man 3 », c’est le film rediffusé ce lundi soir sur TMC. Un film des studios Marvel réalisé par Shane Black avec Robert Downey Jr. et Guy Pearce dans les rôles principaux. Il fait suite à « Iron Man 2 », rediffusé hier soir sur TF1 !







A voir ou dès 21h25 sur la chaîne, juste après « Quotidien », ou en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct.







« Iron Man 3 » : l’histoire

Tony Stark, l’industriel flamboyant qui est aussi Iron Man, est confronté cette fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les fronts. Lorsque son univers personnel est détruit, Stark se lance dans une quête acharnée pour retrouver les coupables. Plus que jamais, son courage va être mis à l’épreuve, à chaque instant. Dos au mur, il ne peut plus compter que sur ses inventions, son ingéniosité et son instinct pour protéger ses proches. Alors qu’il se jette dans la bataille, Stark va enfin découvrir la réponse à la question qui le hante secrètement depuis si longtemps : est-ce l’homme qui fait le costume ou bien le costume qui fait l’homme ?

Avec : Robert Downey Jr. (Iron Man/Tony Stark), Guy Pearce (Aldrich Killian)



« Iron Man 3 » : la bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce de votre film.

Vengeances, représailles et menaces… Tony Stark défie le Mandarin 💥 Iron man 3, c'est ce soir. pic.twitter.com/RLqX3uCnFo — TMC (@TMCtv) April 17, 2023

