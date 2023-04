Ici tout commence du 6 avril : et le directeur est... (résumé + vidéo épisode 637)

4.6 ( 11 )

Ici tout commence du 6 avril, résumé et vidéo extrait épisode 637 – Antoine et Teyssier étaient à égalité de voix quand Axel a voté dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». C’est donc le vote d’Axel qui a été déterminant et c’est Emmanuel Teyssier qui reprend la place de directeur de l’institut Auguste Armand !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI :

Ici tout commence spoiler : Jasmine surprend Axel avec Ambre (vidéo épisode du 10 avril)







Publicité





Ici tout commence du 6 avril 2023 – résumé de l’épisode 637

Grande nouvelle ! Teyssier est élu directeur de l’Institut Auguste Armand. Il retrouve très vite ses marques. D’ailleurs, il est sur le point d’appliquer ses nouvelles décisions… De son côté, Salomé donne de faux espoirs à Gaëtan.

Le nouveau directeur prend ses fonctions et ses premières décisions font mal. Gaëtan met les pieds dans le plat avec Salomé. Les élèves rassemblent leur force pour que la chasse aux œufs ait bien lieu.



Publicité





Ici tout commence du 6 avril 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note