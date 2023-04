Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 6 du 5 avril ? (résumé + replay)

4.6 ( 10 )

Top Chef éliminé du 29 mars 2023 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 6 de la saison 14 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel ont fait leur choix !







Et à l’issue de ce 6ème épisode spécial enfant avec le retour de « Qui peut battre Philippe Etchebest ? », c’est César qui a été éliminé.







Cette semaine, pas de brigade ! Les candidats ont été répartis en binômes : Albane avec Jean, Hugo avec Matthieu, Sarika avec César, Carla avec Jérémy, et Alexandre et Léo.

Épreuve qualificative

Rendez-vous avec la mythique épreuve « Qui peut battre Philippe Etchebest ? » Les candidats devaient affronter le chef Etchebest et tenter de le battre ! Et pour cela, retour dans leurs pires souvenirs d’enfance : les légumes verts ! Le chef et les candidats devaient d’abord séduire un jury redoutable, des enfants qui détestent les légumes verts, mais également convaincre un chef trois étoiles, Régis Marcon, très engagé dans le bien-manger et qui officie depuis plusieurs années dans la cantine de son village. Il fallait battre Philippe Etchebest pour pouvoir se qualifier pour la semaine suivante ! Mais le chef a fini 1er et personne n’a réussi à le battre.



Épreuve éliminatoire

Tous les candidats étaient donc en épreuve éliminatoire ! Ils devaient retravailler les desserts préférés des enfants et en proposer une version gastronomique. Pour les juger, une véritable légende vivante et grand habitué des cuisines de Top Chef, Pierre Gagnaire, chef multi-étoilé élu « plus grand chef étoilé du monde » par ses pairs.

Top Chef du 5 avril : César Lewandowski éliminé

Et c’est finalement César Lewandowski qui a été éliminé à l’issue de cette soirée de Top Chef. Et comme cette année les éliminés ont une seconde chance, il a du affronter Danny (éliminé de l’épisode 2) dans « La brigade cachée ». Danny s’en est encore une fois sorti ! César a donc définitivement quitté l’aventure.

Rendez-vous le mercredi 12 avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 6. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.

