« La promesse de l’aube » avec Pierre Niney : votre film ce soir sur France 3 (10 avril 2023)

4.6 ( 10 )

« La promesse de l’aube », c’est le film proposé par France 3 ce lundi soir. Un film de Eric Barbier, avec Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg. Il s’agit de l’adaptation cinématographique du roman culte de Romain Gary.







Publicité





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.







Publicité





« La promesse de l’aube » : l’histoire

De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre Mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…



Publicité





Interprètes

Dans les rôles principaux : Pierre Niney (Roman Kacew), Charlotte Gainsbourg (Nina Kacew), Didier Bourdon (Alex Gubernatis), Jean-Pierre Darroussin (Zaremba)

La promesse de l’aube, la bande-annonce

On finit comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note