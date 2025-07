« On s’était dit rendez-vous… avec Patrick Bruel » : artistes invités ce soir sur France 3 (18 juillet 2025)

Publicité





« On s’était dit rendez-vous… avec Patrick Bruel » du 18 juillet 2025 – Ce vendredi soir, France 3 rediffuse une soirée spéciale avec Patrick Bruel.





A voir ou revoir sur France 3 dès 21h05 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« On s’était dit rendez-vous… avec Patrick Bruel » : les artistes présents ce soir

En près de 40 ans de carrière et des millions d’albums écoulés, Patrick Bruel a su conquérir le cœur des Français et tisser un lien indéfectible avec son public. Véritable pilier de la chanson française, il n’a jamais cessé de chercher de nouvelles rencontres et de partager sa passion. Pour cette soirée exceptionnelle, il a choisi d’inviter à ses côtés des artistes qu’il admire, toutes générations confondues.

Dans ce format inédit, Patrick Bruel se livrera en musique, revisitant une grande partie de son répertoire et dévoilant les secrets de création de ses chansons, ainsi que les souvenirs partagés avec ses invités. Grands classiques réinterprétés en solo, en duo ou avec des invités surprise : Patrick Bruel vous promet un show unique, une soirée pleine d’émotions, de belles rencontres et de souvenirs inoubliables.



Avec Véronique Sanson, Pascal Obispo, Patrick Fiori, Nolwenn Leroy, Chimène Badi, Isabelle Boulay, Ycare, Stéfi Celma, Joseph Kamel, Mosimann, Emma Peters, Camille & Julie Berthollet…