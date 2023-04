Mask Singer : qui est sous la Méduse ? (indice et vidéo)

5 ( 10 )

Mask Singer saison 5 la Méduse – Le second prime de la nouvelle saison inédite de « Mask Singer » vous attend ce vendredi soir sur TF1. L’occasion de passer un bon moment de divertissement avec Camille Combal, les enquêteurs et les six nouveaux costumes. La Méduse est parmi eux ! Mais qui se cache sous ce surprenant costume ?







Publicité





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Elodie Frégé.







Publicité





Mask Singer saison 5 : qui se cache sous le costume de la Méduse ?

Zoom sur le costume de la Méduse. Aucun indice n’a filtré pour l’instant sur ce costume aussi joli que déroutant. Une méduse qui porte une robe bleue et ne possède apparemment aucun moyen de voir à travers son costume ! La Méduse sera opposée à la Chenille et au Husky ce soir. Mais qui peut bien se cacher sous la Méduse ?



Publicité



En cas de problème avec une méduse ou une chenille, voici les bons conseils d’Elodie Frégé à noter (ou pas) dans son carnet d’enquêteur 😂#MaskSinger, c'est vendredi à 21h10 sur @TF1 et @MYTF1 avec Michèle Bernier, Élodie Frégé, Jeff Panacloc, Kev Adams et Camille Combal 🎭 pic.twitter.com/g3EIR7A01o — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) April 19, 2023

Premiers indices sur la Méduse à venir dès ce soir dans le deuxième prime de Mask Singer !

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 21 avril 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note