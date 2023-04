Mask Singer : qui est sous le costume de la Méduse ? Les indices !

5 ( 10 )

Mask Singer saison 5 les indices sur la Méduse – C’est ce soir que Camille Combal présentera le troisième prime de la saison 5 de « Mask Singer ». Parmi les costumes encore en compétition, saurez-vous deviner qui se cache sous l’intriguant costume de la Méduse ? Faisons le point sur les indices !







Publicité





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Elodie Frégé.







Publicité





Mask Singer saison 5 : qui est sous le masque de la Méduse ?

Zoom sur le costume de la Méduse. Si les enquêteurs étaient plutôt perdus, Michèle Bernier a activé le Prono de’Or et elle a démasqué la Méduse. Et justement, des téléspectateurs ont cru reconnaitre… Charlotte Gaccio, la fille de Michèle Bernier et comédienne de la série « Demain nous appartient » ! D’autres pensent à Élisa Tovati. Et les indices collent d’avantage avec Elisa Tovati, est-ce elle sous la Méduse ? Voici notre récap des indices !

Indice n°1 : « J’ai l’habitude de fréquenter des gens cultes »

Indices donnés sur le prime 2 :

– La Méduse est gaie et joyeuse, elle adore sa vie

– Etre une Méduse n’a pas toujours été facile, se faire accepter par les autres animaux aquatiques n’est pas une mince affaire. Pourquoi tous les petits poissons étaient si vilains avec elle ? Elle alla poser la question à son professeur qui lui donna ce conseil : crois en ta bonne étoile et fais ce que tu veux de ta vie comme moi je l’ai fait !

– Ne jamais sous estimer le pouvoir des mots

– La Méduse se promit qu’on ne la piquerait plus et se mit à chanter telle une sirène, à offrir sa voix au public et aux causes qui lui tenaient à coeur

– Une série de défis l’attendait, la vie de la Méduse est loin d’être un long fleuve tranquille



Publicité





Indices visuels / sonores : des poissons lui font des bisous, un ours polaire en peluche, l’adn, Sandrine Quétier, L.I.D.O

Propositions des enquêteurs : Anne Sila, Lorie Pester et Lorie Peret

La dernière prestation de le Méduse sur « Partir là-bas » de Claire Guyot

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Méduse ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 28 avril 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note