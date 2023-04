TPMP : Cyril Hanouna recrute Virginie Conte, star de télé-réalité

4.6 ( 11 )

Alors que Delphine Wespiser a récemment quitté « Touche pas à mon poste », Cyril Hanouna vient de recruter une nouvelle chroniqueuse qu’il a présenté cette semaine aux téléspectateurs de C8.







Il s’agit de la belle Virginie Conte, que beaucoup ne connaissent pas mais qui s’est fait un nom dans le milieu de la télé-réalité.







Suivie par plus de 360.000 personnes sur Instagram, Virginie compte s’est fait connaitre dans des émissions comme « La villa des coeurs brisés » sur TFX, « La bataille des couples », « Les apprentis aventuriers » et plus récemment dans « Les Cinquante » sur W9.

Et dans TPMP, Virginie Conte a assuré que la télé-réalité était désormais de l’histoire ancienne : « J’ai arrêté il y a un an. Je ne veux plus jamais faire de télé-réalité. Je ne me prenais plus de plaisir. Je pense que j’ai fait le tour«



