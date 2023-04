Mask Singer : qui se cache dans le costume du Husky ? Indices !

5 ( 10 )

Mask Singer saison 5 le Husky – Place au deuxième prime de la saison 5 de « Mask Singer » ce vendredi soir sur TF1. Après les éliminations du Vautour et du Canard la semaine dernière, ce soir c’est 6 nouveaux costumes qui vous seront présentés. Parmi eux, le Husky ne vous laissera pas indifférent !







Suite des enquêtes à ne pas manquer ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Elodie Frégé.







Mask Singer saison 5 : qui est sous le costume du Husky ?

Zoom sur le costume du Husky. Du bout de ses griffes, tout ce qu’il touche devient de l’or… Et ça c’est un indice ! Serait-ce un sportif qui aurait gagné une médaille d’or ? Et qui se serait ensuite reconverti et aurait encore connu le succès ?

Son costume lui-même est également un indice, ce Husky est habillé en aviateur. On pourrait donc très bien imaginer un joueur de tennis, par jeu de mot avec Roland Garros, l’aviateur qui a donné son nom au tournoi de tennis parisien.

Mais attendons de découvrir la voix du Husky ce soir lors de sa première prestation !

Indice n°1 : « Tout ce que je touche devient de l’or »



Check des costumes avant ce soir : certains cachent des surprises 💦😆 RDV à 21h10 sur @TF1 et @MYTF1 pour une nouvelle soirée de #MaskSinger avec Michèle Bernier, Élodie Frégé, Jeff Panacloc, Kev Adams et Camille Combal 🎭 pic.twitter.com/8wzuXhcbSo — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) April 21, 2023

Ces indices vous ont-il mis sur une piste ? D’autres indices à venir ce soir dans le second prime de Mask Singer !

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 21 avril 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

