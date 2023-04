Un si grand soleil spoiler : Louis se met en danger (VIDÉO épisode du 10 avril)

4.3 ( 6 )

Un si grand soleil infos et extrait vidéo à l’avance de l’épisode du 10 avril 2023 – Louis va prendre une décision lourde de conséquences et se mettre en danger dans votre série « Un si grand soleil ».

En effet, dans quelques jours, Beaufort trouve un arrangement avec les familles de Robin et Louis. Il demande des excuses en échange du retrait de sa plainte…







Mais Louis refuse de mentir et de s’écraser. Ils n’ont rien fait de mal et il ne veut pas rentrer dans le jeu de Beaufort ! Robin lui rappelle qu’il risque gros dans cette affaire mais Louis s’en fiche et préfère s’en aller…

Un si grand soleil, extrait vidéo de l’épisode 1122 du 10 avril 2023 : Louis prend une décision



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

