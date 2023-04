Un si grand soleil spoilers : Eve perd tout, les résumés jusqu’au 21 avril 2023

4.7 ( 12 )

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 17 au 21 avril 2023 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Eve va tout perdre. Non seulement son agence a provoqué une morte, mais en plus tout le monde est au courant. Manu décide de quitter Eve et au lycée tout le monde ne parle plus que de ça ! L’Education Nationale lâche Eve et c’est la fin de l’agence de tentateurs.

De leur côté, Marc et Chloé ne lâchent rien et continuent de planquer devant chez Beaufort pour découvrir la vérité. Mais ça va mal tourner…

Et Evan rencontre un nouvel investisseur : le père de Laurine ! La jeune femme aurait-elle une idée derrière la tête ?

Un si grand soleil spoilers les résumés du 17 au 21 avril 2023

Lundi 17 avril 2023, épisode 1127 : La police entend le véritable mari d’Aline, que Johanna décide de prendre comme client au grand désarroi de Claudine. De leur côté Thaïs et Kira trouvent un nouveau plan boulot.

Mardi 18 avril 2023, épisode 1128 : Laurine décide de manœuvrer auprès de son père pour aider le docteur Cresson. C’est la dernière planque de Marc et Chloé. Rentreront-ils à nouveau bredouilles ?

Mercredi 19 avril 2023, épisode 1129 : La nouvelle de l’agence de tentation d’Eve enfle au lycée et elle en subit les conséquences. Sur les images filmées par Marc au drône, Louis va réussir à identifier quelqu’un. De son côté, Evan rencontre François Laumière, le père de Laurine…

Jeudi 20 avril 2023, épisode 1130 : Eve est au bout du rouleau : à la fois lâchée par Manu, et par l’Education Nationale. Thaïs et Kira rusent pour parvenir à acheter la valise Tip Green.

Vendredi 21 avril 2023, épisode 1131 : C’est la fin de l’agence Fidèle or not, mais pas la fin de l’enquête sur la mort d’Aline car Eve ne croit pas à son suicide. Marc et Chloé continuent de planquer devant chez Beaufort jusqu’au moment où…cela tourne mal.



