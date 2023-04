TPMP : le départ de Delphine Wespiser sur W9, Cyril Hanouna fâché ?

4.7 ( 12 )

TPMP départ de Delphine Wespiser – La belle Delphine Wespiser va animer « Love Island » sur W9 plus tard ce mois-ci, comme annoncé par la chaîne dans un communiqué de presse mardi. L’ancienne Miss France, qui officie chaque été dans « Fort Boyard » mais aussi toute l’année en tant que chroniqueuse dans « Touche pas à mon poste », part vers un nouveau projet.







Et si Delphine Wespiser a confirmé son départ de TPMP pendant plusieurs mois, Cyril Hanouna est-il fâché ? Pas du tout, contrairement à ce que certains affirment !







« Clairement, jusqu’à septembre, je ne serai plus dans Touche pas à mon poste » a déclaré Delphine Wespiser mardi en conférence de presse, avant d’expliquer que Cyril Hanouna était content pour elle et qu’il la laissait partir.

« Il est très content pour moi. Pendant de nombreuses années, aux yeux des gens, j’étais uniquement Blanche et Rouge de ‘Fort Boyard’. Delphine avait du mal à s’exprimer sur un plan national. Un jour, j’ai rencontré Cyril Hanouna et il m’a pris sous son aile. Il m’a donné une place autour de cette table. Il a toujours eu une bienveillance et une envie de m’aider. Aujourd’hui encore et d’autant plus, il veut mon bien et m’a laissé partir pour mieux revenir ou peut-être partir. On ne sait pas »



