« 13h15 le dimanche » du 14 mai : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le dimanche » du 14 mai 2023 : le sommaire aujourd'hui







Rendez-vous dès 20h30 sur France 3







« 13h15 le dimanche » du 14 mai 2023 : le programme

Aujourd’hui, « 13h15 le dimanche » revient sur la vie d’un personnage emblématique de l’histoire britannique : Winston Churchill. Premier ministre et chef de guerre, retour sur l’itinéraire d’un homme politique qui a joué un rôle clé durant la Deuxième Guerre mondiale.

Il y a 83 ans presque jour pour jour, Winston Churchill devient Premier ministre du Royaume-Uni alors que l’Allemagne envahit la Belgique, le Luxembourg et la France. Le 13 mai 1940, face aux députés britanniques de la Chambre des communes, il prononcera un discours resté célèbre : « Je n’ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. »

🔵 Un dialogue complexe entre Churchill et de Gaulle



Churchill, rejoint par de Gaulle, continue la guerre et croit en une victoire, pourtant encore lointaine. L’Anglais réussit à emmener tout son peuple derrière lui et le Français rallie des volontaires pour continuer le combat aux côtés des Britanniques. En décembre 1941, la guerre prend un nouveau tournant. Les Etats-Unis entrent dans le conflit et obligent Winston Churchill à faire des choix. C’est l’heure de face-à-face mémorables entre le lion anglais et le général de Gaulle, celle des trahisons…

Le débarquement de juin 1944 est un succès, l’Allemagne recule et le chef de la France libre s’impose à la tête d’un gouvernement provisoire en France. Les deux hommes ne s’adressent plus la parole, alors que la victoire se profile. Le temps fera son œuvre et ils vont se revoir. Une forme d’amitié sur fond de nostalgie des années de guerre naîtra même entre ces deux géants…

Une série signée Peggy Leroy, Vincent Fichmann et Mathilde Rougeron.

Une série signée Peggy Leroy, Vincent Fichmann et Mathilde Rougeron.