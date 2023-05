« 13h15 le dimanche » du 21 mai : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le dimanche » du 21 mai 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec la série intitulée « Le baptême du Mans ».







« 13h15 le dimanche » du 21 mai 2023 : le programme

« 13h15 le dimanche » plonge au cœur de la course la plus célèbre au monde : les 24 Heures du Mans. L’édition à venir, en juin prochain, sera la centième. Récit à travers les portraits de trois pilotes amateurs, dans une série en quatre épisodes.

C’est l’histoire de deux frères bretons, Matthieu et Jean-Baptiste, et de leur meilleur ami François. Passionnés de sport automobile, ils sont tous trois pilotes amateurs, et vont vivre un rêve de gosse : prendre ensemble le départ de la plus grande des courses, les 24 Heures du Mans. Cette course est, avec le Tour de France et Roland-Garros, l’un des plus grands événements sportifs du pays. Le public, lui, est toujours au rendez-vous : les 300 000 billets de la prochaine édition se sont arrachés en quelques jours.

🔵 Une course qui inspire Hollywood



Les 24 Heures du Mans représentent également un laboratoire d’innovations technologiques, une aventure où tous les scénarios sont possibles. Hollywood a porté ses exploits à l’écran, et associé de grands noms au circuit : Steve McQueen, Paul Newman ou encore Patrick Dempsey. Pour les trois pilotes amateurs, prendre part à la légende est l’aboutissement d’années d’efforts et d’investissement.

Le temps est à la préparation. Matthieu, Jean-Baptiste et François auront face à eux des écuries dotées de moyens bien plus importants, et de nombreux pilotes professionnels. Parmi eux, le Français Romain Dumas. Lui s’apprête à prendre le départ pour la 22e fois.

Une série signée Maxime Bénéteau et Fabien Lasserre.

