Ninja Warrior du 11 juillet 2025 : l’épisode 2 ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

Ninja Warrior du 11 juillet 2025, épisode 2 – Place au 2ème épisode de la saison 9 de « Ninja Warrior » ce samedi soir sur TF1. Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Anaïs Grangerac sont de retour aux côtés de candidats plus déterminés que jamais !





A suivre à partir de 21h10 sur TF1 ou en replay sur TF1+.







Ninja Warrior du 11 juillet 2025, extrait vidéo

On accueille un champion du monde sur le parcours de Ninja Warrior. Voici Steven Seagull, champion du monde du Cri de la Mouette !



« Ninja Warrior » saison 9, rappel de la présentation

Ils viennent de toute la France avec un même rêve : affronter le mythique « Parcours des Héros ». Cette nouvelle saison mettra près de 200 candidats — amateurs, professionnels, anonymes ou anciens héros — face à un défi hors normes. Parmi eux, un duo père-fils et un concurrent non-voyant tenteront de se qualifier lors des duels, première étape vers les phases finales. Celles-ci prendront une ampleur internationale, opposant les Français aux meilleurs compétiteurs venus des États-Unis, d’Allemagne, du Japon, d’Australie, d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie. L’enjeu : briller au sommet de la Tour des Héros. Avec un niveau inédit et une pression extrême, tous devront se surpasser sous les encouragements d’un public en feu.