C à vous du 30 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 30 mai 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 30 mai 2023 : le sommaire

🔵 📌 Immigration, fraude sociale, retraites… Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, président des Républicains, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Allergies : la quasi-totalité de la population en alerte rouge aux graminées. On en parle avec Pierrick Hordé, médecin allergologue

🔵 🎵 Dans le live : Aime Simone présente son album “Oh Glory”, déjà disponible

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Vincent Vidal, chef du restaurant “Le Mancel” au château de Caen (Calvados)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Adriana Karembeu, ambassadrice de la Croix Rouge, pour les Journées nationales de la Croix-Rouge française, du 3 au 11 juin partout en France; et Jean-Pascal Zadi pour la série “KÔKÔRIKÔ !”, visible dès le 31 mai sur Canal + puis disponible sur myCANAL et la chaîne YouTube de Studio Bagel

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 30 mai 2023 à 19h sur France 5.



