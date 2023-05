Demain nous appartient du 12 mai : la police sur les traces du tueur (résumé + vidéo épisode 1425 en avance)

Demain nous appartient du 12 mai 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1425 de DNA – La police est sur la piste du tueur ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, ils ont une nouvelle piste pour retrouver celui qui a assassiné Bernard Lutti…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Soizic apprend la grossesse de… (vidéo épisode du 16 mai)









Publicité





Demain nous appartient du 12 mai 2023 – résumé de l’épisode 1425

La police fait le point sur l’enquête sur le meurtre de Bernard Lutti avec la vidéo retrouvée sur la carte SD donnée par Diego. Et si elle ne leur donne pas de preuve concrète contre un suspect, Nordine remarque que le tueur a tenu les vêtements du père de Diego. Ils ont donc de grandes chances de retrouver de l’adn !

Pendant ce temps là chez les Delcourt, Diego ne va pas bien. Il se sent mal face à leur image de la famille parfaite et préfère sortir prendre l’air…

Quant à Rayane, il mise très gros au poker. Et Renaud fait regretter son pari à Marianne.



Publicité





Demain nous appartient du 12 mai 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.