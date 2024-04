Demain nous appartient du 26 avril : Sylvain démasqué, il passe aux aveux (résumé + vidéo épisode 1674 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 26 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1674 de DNA – Sylvain va se retrouver dans de sales draps ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, la police perquisitionne la maison des Moreno et fait une découverte…

Demain nous appartient du 26 avril 2024 – résumé de l’épisode 1674

Sara et ses collègues débarquent à la villa des Moreno. Ils effectuent une perquisition, Christelle ne comprend pas ce qu’ils cherchent puisque Jessica a été innocentée. Mais après quelques minutes d’investigation, un policier découvre l’enveloppe remplie de billets cachée précédemment par Sylvain… Christelle est stupéfaite, Sylvain avoue que c’est à lui mais refuse de s’expliquer. Sara emmène les Moreno au commissariat ! Est-ce Sylvain qui a détourné l’argent de la cagnotte ?

Pendant ce temps là, Mona est contrainte d’avouer son méfait. Et Camille rentre dans la cour des grands.

VIDÉO Demain nous appartient du 26 avril 2024 – extrait de l’épisode

