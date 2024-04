Plus Belle La Vie du 26 avril 2024 : Jennifer et Samuel craquent, Betty disparait (résumé + extrait vidéo épisode 80 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 26 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 79 de PBLV – Jennifer et Samuel vont finalement craquer cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Betty a disparu…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 avril 2024 – résumé de l’épisode 80

Aya se rend au bar et retrouve Kilian, il ne lui a pas donné de nouvelle et n’a pas répondu à ses messages. Kilian explique qu’il était à court de batterie et qu’après l’incident avec Betty, il avait besoin de prendre l’air… Peu après, Jules arrive, anxieux car il n’a aucune nouvelle de Betty et elle n’est pas rentrée à son hôtel, en plus son téléphone est éteint. Dans le même temps, Barbara cherche son couteau partout…

Samuel et Jennifer finissent par céder à leur attirance. Ils s’embrassent et cèdent à la passion !

À la mairie, Blanche et Luna découvrent que c’est Vanessa Kepler qui veut racheter le Pavillon des Fleurs. Elle est hautaine et refuse même d’écouter leur projet… Quand Blanche vient la voir un peu plus tard pour lui expliquer à quel point leur projet est important, elle l’envoie balader. Ulysse ne comprend pas et sa mère insulte Blanche, elle semble avoir des comptes à régler avec elle…



Aya confronte Kilian, paniquée car le couteau manquant est celui que Betty avait la veille. Kilian lui assure que Betty est repartie sans le couteau… Jules est de plus en plus inquiet pour Betty. Yolande lui remet une enveloppe contenant une lettre de Betty annonçant son intention de se suicider. Jules se précipite pour montrer la lettre à Kilian, mais lorsqu’ils arrivent sur la plage, il ne reste que les vêtements de Betty. Jules appelle les secours en urgence.

VIDÉO Plus belle la vie du 26 avril 2024 – extrait vidéo

