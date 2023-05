Demain nous appartient du 8 mai : Chloé sous le choc du passé de Diego (résumé + vidéo épisode 1421 en avance)

Demain nous appartient du 8 mai 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1421 de DNA – Karim découvre l’histoire de Diego ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Il raconte tout à Chloé. Et on peut dire qu’elle ne s’attendait pas à ça !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

Demain nous appartient du 8 mai 2023 – résumé de l’épisode 1421

Karim annonce à Chloé qu’ils ont bien trouvé des infos sur la vie de Diego. Il a bien grandi à Sète mais sa mère est morte d’un cancer et son père est dans le coma ! Chloé est sous le choc. Le père de Diego s’appelle Bernard Lutti, il est hospitalisé à la clinique de Sète. Il a fait une tentative de suicide il y a trois semaines.

Concernant Diego, il a 16 ans et fait de l’athlétisme. Il était en sport études à Nancy, il ne vivait que pour le sport et est revenu à Sète pour son père après sa tentative de suicide. Chloé se demande comment elle va faire pour lui annoncer un truc pareil…

Entre Stéphane et Noor, les punchlines fusent… Soraya se prépare pour une soirée très spéciale. Renaud en vient aux mains avec Sébastien. Et l’accouchement est imminent pour Julie.



Demain nous appartient du 8 mai 2023 – extrait vidéo de l’épisode

