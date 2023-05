« Disparition inquiétante » du 31 mai : histoire et interprètes de l’épisode « Instincts maternels »

« Disparition inquiétante » du 31 mai 2023 – Ce soir sur France 2, nouvel épisode de votre série « Disparition inquiétante ». Il s’agit d’une rediffusion avec Alix Poisson et Rayane Bensetti.







A découvrir dès 21h10 sur France mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.







« Disparition inquiétante » du 31 mai 2023 : histoire de l’épisode « Instincts maternels »

Un pot de départ est organisé au commissariat pour fêter le départ à Bordeaux d’Esther Lewansky, qui passe le relais au commandant Costa. La soirée est arrosée et Lewansky se réveille au petit matin dans les locaux. Elle vient de recevoir un texto alarmant de Julia, une jeune fille de 17 ans qu’elle connaît bien et qui lui dit avoir laissé son bébé de quatre mois dans son studio, ne se sentant pas les épaules pour l’élever. Dans le studio, Esther retrouve la petite Zoé en hypothermie, mais aucune trace de Julia. Très attachée à la jeune fille et à son bébé, elle ne peut pas s’empêcher de se mêler de l’enquête, bien qu’elle n’ait plus de responsabilités à la police de Strasbourg…

Interprètes et personnages

Dans les rôles principaux : Alix Poisson, Rayane Bensetti, Charlotte de Turckheim, Hubert Delattre, Valérie Decobert Koretzky, Yanis Skouta, Marie Bernard, Aude Koegler



