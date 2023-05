Ici tout commence du 25 mai : Mehdi fait une grande annonce à Hortense (résumé + vidéo épisode 672)

Ici tout commence du 25 mai, résumé et vidéo extrait épisode 672 – Hortense ne sait plus quoi faire ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Prise entre deux propositions, que va-t-elle faire ? Va-t-elle quitter l’institut ?







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 25 mai 2023 – résumé de l’épisode 672

Hortense est perdue, elle ne sait plus du tout où elle en est après son cadeau d’anniversaire surprise. Entre le poste de prof à l’institut et celui de second dans un grand restaurant à Bordeaux, que va-t-elle choisir ? Mehdi la soutient et lui fait une grande annonce : si elle part à Bordeaux, il la suivra !

Jasmine a décroché un entretien pour un stage dans un étoilé cet été, elle a besoin qu’Axel récupère Naël à la garderie. Mais il ne peut pas, il a un gros programme de révisions avec Ethan. Elle insiste et il finit par accepter ! Et à L’institut, Laetitia déclare la guerre à la cheffe Lenglart…



Ici tout commence du 25 mai 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.