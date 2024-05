Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 12 ? (résumé + replay 7 mai 2024)

Publicité





Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, épisode 12 du mardi 7 mai 2024 – C’est parti pour l’épisode 11 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Après l’élimination de Sébastien et Aurélien, la trahison de Meïssa révélée lors du conseil fait parler.





Les éliminés rejoignent le camps du jury final, tout le monde est surpris en les voyant arriver.







Sur le camps, le jeu de confort est déjà annoncé. Il s’agit d’un grand classique : à bout de souffle. Les aventuriers se retrouvent sous l’eau, sous une grille. Et Denis présente la récompense : une nuit dans une chambre d’hôtel, une douche, se laver les dents, laver ses vêtements, un bon repas et un brownie en dessert !

C’est une épreuve très difficile, à la fin ça se joue entre Jean, Amri et Mégane. Et c’est finalement Amri qui remporte ce jeu de confort ! Il choisit de partager son confort avec Léa. Tous les deux profitent à fond !



Le soir dans sa chambre, Amri regarde l’indice qu’il a remporté pour trouver un collier d’immunité. Il va devoir être discret !

Le lendemain matin, Julie prépare un petit déjeuner pour tout le monde. Un bouillon et canne à sucre qui fait plaisir. Et David tente de se rapprocher de Meïssa pour le prochain conseil. Ça parle aussi stratégie du côté d’Amri et Léa au petit déjeuner.

De retour sur le camps, Amri va directement chercher le coffre qui contient le collier. Il est long, les autres comprennent. Mais Amri récupère bien son collier.

Mais coup de théâtre, Jean est tombé en foret et s’est fait une entorse ! Le médecin vient, il lui fait un point à un doigt et lui met une attelle à la cheville.

Amri et Meïssa parlent stratégie, Amri voudrait que Meïssa sorte Mégane. Mais en attendant, place à l’épreuve d’immunité. Denis annonce à Jean que le médecin considère qu’il ne peut pas continuer l’aventure ! Il pleure.

Place donc à l’immunité. Il s’agit de mémoriser des plaques à l’aveugle et de reproduire ensuite la même chose avec les bonnes plaques. Et c’est Léa qui remporte la victoire ! Il faut ensuite ne pas finir dernier car le dernier aura une voix contre lui au conseil. C’est Meïssa qui est dernier et aura déjà une voix contre lui au conseil !

De retour sur le camps, les stratégies sont évidemment dans toutes les bouches. Mégane est clairement en danger.

Koh-Lanta du 7 mai : et l’aventurier éliminé ce soir est…

Place au conseil. Tout le monde vote et Amri sort son collier d’immunité pour se protéger lui-même. Et sans surprise, c’est Mégane qui est éliminée ! Elle donne son vote noir à Julie.

Si vous avez manqué l’épisode 12 ce 7 mai 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 14 mai, pour suivre l’épisode 13 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ».