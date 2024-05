Demain nous appartient spoiler : Jordan amoureux de Violette ? (vidéo épisode du 13 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Violette et Jordan réussiront-ils un jour à franchir le cap dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Si Violette a déjà tenté de faire comprendre à Jordan qu’elle est amoureuse à plusieurs reprises, Jordan semble toujours souffler le chaud et le froid…











Et dans quelques jours, c’est une conversation ambigüe que Violette et Jordan vont avoir au Spoon. Violette parle à Jordan de la conversation qu’elle a eu durant le week-end alors que Sara et Roxane s’étaient embrouillées… Jordan en arrive alors à demander à Violette si elle est amoureuse d’un garçon !

Violette lui dit qu’elle ne préfère pas lui répondre… Et lui demande s’il lui dirait s’il était amoureux d’une fille… Jordan semble très gêné. Serait-il amoureux de Violette ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1684 du 13 mai 2024 : Jordan interroge Violette

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

