Ici tout commence spoiler : Hortense fait un malaise ! (vidéo épisode du 26 mai)

Ici tout commence spoiler – Hortense serait-elle gravement malade dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Hortense va faire un malaise à l’institut et s’écrouler au sol, inconsciente…

C’est Deva et David qui vont la retrouver alors qu’elle a perdu connaissance.







Dans les vestiaires, Hortense ne se se sent pas bien. Et elle surprend une conversation à son sujet entre David et Deva… Deva défend Hortense, elle apprécie ses cours. Mais David ne fait que la critiquer et va loin en affirmant qu’Hortense est nulle. C’est là qu’Hortense se lève et fait un malaise… Elle tombe à terre, David et Deva l’entendent et la retrouve inanimée !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 673 du 26 mai 2023, Hortense perd connaissance



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

