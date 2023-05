Ici tout commence spoiler : Anaïs dit la vérité à Lisandro ! (vidéo épisode du 10 mai)

Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Anaïs et Lisandro la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors qu’ils ont fixé la date du mariage avec la wedding-planneuse, Anaïs ne semble pas bien…

La wedding-planneuse bloque la date du samedi 30 septembre. Elle va réserver le lieu et le traiteur. Mais Lisandro remarque que quelque chose cloche et il interroge Anaïs.







Après avoir terminé la visioconférence, la jeune femme sait que le moment est venu. Elle est rattrapée par ses sentiments pour Théo et elle se doit d’être honnête avec Lisandro. Anaïs lui annonce qu’il faut qu’ils se parlent…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 661 du 10 mai 2023, Anaïs dit la vérité à Lisandro



