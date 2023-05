Les feux de l’amour : les résumés spoilers du 8 au 12 mai 2023

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 8 au 12 mai 2023 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la rupture d’Adam et Chelsea.







De son côté, Kyle tente de reconquérir Summer, et quelqu’un s’introduit chez Victoria…

Les feux de l’amour, les spoilers pour la semaine du 8 au 12 mai 2023

Lundi 8 mai 2023 : Lola propose à Elena d’emménager avec elle. Sharon remarque que Nick est inquiet pour Faith. Devon propose à Amanda de l’accompagner à New York, mais cette dernière est plus préoccupée par le courrier envoyé par le détective privé chargé d’enquêter sur sa naissance. La tension monte entre Adam et Rey qui s’imaginent tous les deux couler des jours heureux avec Sharon, pendant que Chelsea, qui a surpris leur conversation, prend une grande décision. Elena annonce à Nate qu’elle quitte la clinique. Sharon et Rey fixent une date pour leur mariage.



Mardi 9 mai 2023 : Une personne s’introduit chez Victoria alors que ses enfants s’y trouvent. William et elle sont persuadés que c’est le fait d’Adam. William le confronte, mais Adam maintient qu’il n’a rien à voir avec cela. Chelsea annonce à Chloé qu’elle a rompu avec Adam et cette dernière est aux anges. Kevin surprend une conversation téléphonique de sa mère qui lui confirme qu’elle a des ennuis. Celle-ci décide de rentrer à Los Angeles sans attendre, mais pourra-t-elle récupérer la clé USB qu’elle a caché dans un petit coffre chez son fils avec de partir ?

Mercredi 10 mai 2023 : Kyle tente de reconquérir Summer en lui organisant une surprise romantique, mais ses efforts sont anéantis lorsqu’il prononce le nom de Lola, provoquant alors sa colère. Phyllis demande à William de lui obtenir des informations sur la société-écran qu’a créée Victoria pour racheter des parts du Grand phénix. Faith présente son amie Jordan à ses parents. Cette dernière lui donne quelques conseils pour apprendre à manipuler ses parents…

Jeudi 11 mai 2023 : Elena est torturée : elle rêve de récupérer Devon, mais elle voit Nate partout. Elle demande conseil à Mariah. Summer est de retour. Jack refuse sa démission et essaie de l’encourager à reprendre sa vie en mains. Kyle est fatigué de la voir douter et lui dit qu’il renonce à la convaincre que leur couple a un avenir. Chance a un entretien avec Paul pour le poste d’inspecteur. Abby est inquiète des conséquences d’un tel poste pour leur couple.

Vendredi 12 mai 2023 : Les Abbott se réunissent pour préparer la cérémonie en l’honneur de Dina. Théo est invité, ce qui n’est pas pour plaire à Kyle qui finit par le lui faire savoir. Adam convoque Nick et Victoria et leur annonce sa décision de ne plus faire partie de la famille Newman. Il annonce ensuite à Victor avoir officiellement renoncé au nom Newman pour se faire appeler Adam Wilson. Chelsea annonce à Sharon qu’elle a quitté Adam. Chloé essaie de la motiver pour reprendre sa ligne de vêtements, mais elle la trouve très déprimée.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.