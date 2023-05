Koh-Lanta : quels sont les éliminés de l’épisode 12 ? (résumé + replay 9 mai)

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, épisode 12 du mardi 9 mai 2023 – C’est parti pour l’épisode 12 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Ce soir, ces les destins liés et il y aura deux éliminés en fin d’émission ! Après son élimination, Gilles rejoint Anne-Sophie et Héléna au camps du jury final.







Nicolas, Quentin et Frédéric ont perdu l’un des leurs et font face à l’alliance des filles, épaulées par Esteban. Frédéric, Quentin et Clémence font un pacte !

La bouteille annonce le jeu de confort. Denis annonce aux aventuriers que c’est l’heure des destins liés ! Et chaque binôme sera composé d’un garçon et d’une fille : Esteban et Clémence, Frédéric et Tania, Quentin et Laura, et Nicolas et Julie.







Place au confort, la mythique épreuve de la dégustation. Celui qui réussira le plus vite la première partie donnera un avantage à son binôme pour la seconde partie. Il s’agit de manger 4 vers, Nicolas termine le premier. Ils doivent choisir un binôme avec lequel s’associer. Ils choisissent Quentin et Laura. C’est Nicolas et Julie, et Quentin et Laura qui remportent la seconde manche. Place à la finale ! C’est Quentin et Laura qui dépassent leurs limites et remportent la victoire !



Ils vont profiter de leur confort : se cuisiner un bon repas et pouvoir dormir sur des lits !

Pendant ce temps là, sur le camps, Fred essaie d’aller vers Tania même s’il est très déçu de se retrouver en binôme avec elle. Ils vont chercher du manioc et cherchent un collier d’immunité en même temps. Et Clémence encaisse mal le fait de se retrouver avec Esteban.

Le lendemain matin, Quentin et Laura profitent d’un super petit déjeuner. Quentin fait des crêpes, ils se régalent. Sur le camps, Jules trouve une arme stratégique : une voix supplémentaire au casting.

L’épreuve d’immunité est annoncée. Il s’agit d’un parcours avec un guide et un aveuglé. Il faut ramener deux sacs et positionner deux boules sur un labyrinthe. C’est ultra serré et c’est finalement Frédéric et Tania qui remportent l’immunité ! Leur binôme sera donc intouchable au conseil.

De retour sur le camps, ça parle évidemment stratégie. Esteban et Clémence sont clairement en danger. Laura ment les yeux dans les yeux à Nicolas, elle dit qu’elle va voter Esteban alors qu’elle compte voter contre lui ! Mais Frédéric a les bonnes infos et les donne à Nicolas.

Au réveil le lendemain matin, Esteban n’est pas en forme. Il a été piqué et a le visage gonflé. Il appelle le médecin, qui vient le voir mais n’est pas inquiet. Nicolas et Frédéric nourrissent les aventuriers avec du poisson. Ils veulent les occuper pour que personne ne cherche un collier ! Mais Nicolas est motivé, il veut absolument en trouver un. Et Frédéric fait mine d’être allié à Clémence en votant Nicolas.

Le conseil, et le binôme éliminé est…

L’heure du conseil a sonné, les aventuriers votent. Pas de collier ! Nicolas a le vote noir et Julie vote deux fois grâce à son arme stratégique. Denis procède au dépouillement, ça se joue entre Nicolas et Esteban. Et c’est Esteban qui est éliminé, il entraine donc Clémence dans sa chute. C’est fini pour Esteban et Clémence ce soir ! Esteban donne son vote noir à Quentin.

Mais une surprise attend Esteban et Clémence ! Ils pourront peut être revenir dans l’aventure, ils vont disputer un duel. A suivre la semaine prochaine !

Si vous avez manqué l’épisode 12 ce 9 mai 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 16 mai pour suivre l’épisode 13 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ».