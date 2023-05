La Grande Librairie du 10 mai 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ».

Aujourd’hui Augustin Trapenard reçoit Didier Eribon, Nicolas Mathieu, Ariane Ascaride et Mattia Filice.







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 10 mai 2023 : invités et sommaire

Comment rendre visible et donner voix à ceux qu’on ne voit et n’entend pas ? Entre récits, révoltes, poésie et politique, cette semaine La Grande Librairie est au plus près du réel.

📙 Quatorze ans après « Retour à Reims » (Flammarion) qui a inspiré toute une génération d’écrivains, l’écrivain et sociologue Didier Eribon publie « Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple » (Flammarion). Un livre qui revient sur la mort de sa mère, survenue peu de temps après son placement en maison de retraite. A partir de cet évènement, il interroge la violence de notre société face à la maladie et au vieillissement, redonne voix aux exclus, aux précaires et aux personnes âgées, et nous invite surtout à ne jamais oublier de s’insurger.

📗 La parution de ce livre sera l’occasion d’un dialogue exceptionnel avec le Prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu. En 2022, il publiait « Connemara » (Actes Sud). Réédité en poche (Babel), ce roman raconte l’histoire d’un homme et d’une femme qui, à la quarantaine, pensaient avoir trouvé leur place. Elle a réussi sa vie professionnelle mais semble saisie par un sentiment d’immense gâchis. Lui est resté là où il est né. A partir de leurs destins croisés et de leurs retrouvailles, Nicolas Mathieu questionne les absurdités, les injustices et les paradoxes de notre société.

📘 Ariane Ascaride sera aussi de la partie. La comédienne et autrice d’un recueil de lettres au fantôme de son père, « Bonjour Pa’ » (Seuil) se dévoile dans la collection « Je chemine avec… » (Seuil). De son enfance populaire à Marseille à ses plus grands rôles, la comédienne raconte son parcours dans une série d’entretiens menés par Sophie Lhullier. Un cheminement qu’elle interroge en tant que femme mais aussi en tant que citoyenne engagée, à l’écran comme à la ville.

📕 Enfin, une révélation : Mattia Filice. Conducteur de train depuis dix-huit ans, il raconte son métier dans son premier roman, « Mécano » (POL). L’histoire d’un homme qui entre par hasard dans le monde ferroviaire et que l’on suit, de sa formation jusqu’à aujourd’hui. D’une écriture libre, en prose et en vers, l’écrivain raconte avec brio la poésie des machines et le quotidien des cheminots.

VIDÉO La Grande Librairie du 10 mai 2023 : la bande-annonce



