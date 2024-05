C dans l’air du 1er mai 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 1er mai 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 1er mai 2024 : le sommaire

⬛ Amine Benyamina, psychiatre et co-président de la Commission sur les écrans, sera l’invité de Caroline Roux dans #cdanslair. Cette semaine, la Commission a soumis son rapport à Macron, mettant en lumière l’impact de l’exposition des enfants aux écrans et aux réseaux sociaux. Le rapport recommande d’interdire l’accès aux écrans pour les enfants de moins de 3 ans et aux réseaux sociaux pour ceux de moins de 15 ans, soulignant les dangers d’une « hyperconnexion subie » et les risques pour la santé, le développement et l’avenir des enfants, ainsi que pour la société dans son ensemble. Les experts mettent en garde contre les stratégies de captation de l’attention des enfants et les effets néfastes sur leur bien-être psychique, comme la dépression ou l’anxiété, induits par les réseaux sociaux. Le Pr Amine Benyamina expliquera en détail les conclusions du rapport, soulignant qu’il s’agit d’une économie basée sur la captation où les parents se retrouvent presque impuissants face à un marché qui a pris le dessus sur la société.

⬛ Nucléaire : faut-il partager notre dissuasion ?

Deux ans après le début de l’invasion russe en Ukraine, Moscou continue d’avancer dans l’est du pays. Kiev a confirmé avoir perdu une partie du village d’Ocheretyne, suite à une récente opération offensive russe. En raison de la pénurie de munitions et de personnel, l’Ukraine est confrontée à des défis croissants. Pour renforcer sa défense, le président ukrainien a promulgué une loi sur la conscription militaire et a reçu l’approbation de Joe Biden pour une aide militaire d’un milliard de dollars.

Emmanuel Macron cherche à transformer l’Union européenne en une « Europe puissance » avec une autonomie stratégique renforcée, même s’il a suscité des critiques en suggérant la possibilité de partager l’arme nucléaire avec d’autres pays européens. En France, la loi de programmation militaire 2024-2030 a été promulguée avec un budget record, incluant le doublement de la réserve opérationnelle, composée de 40 000 soldats à temps partiel. Ces réservistes pourraient voir leur rôle évoluer face à la situation en Ukraine.



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 1er mai 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.