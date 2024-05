Danse avec les Stars : Natasha St-Pier répond aux accusations d’Inès Reg

Publicité





Cinq jours après la finale de la saison de « Danse avec les Stars », Inès Reg et Natasha St-Pier continuent de s’affronter par médias interposés.





Alors qu’Inès Reg s’est exprimée lundi soir dans Quotidien, Natasha St-Pier était au même moment dans « Touche pas à mon poste ».







Publicité





L’humoriste et la chanteuse campent sur leurs positions et Natasha St-Pier a continué d’en parler dans une interview pour le Parisien.

« Je ne peux pas empêcher Inès Reg de parler de moi. Qu’est-ce que j’y peux ? Rien. Je ne suis pas elle, ni son producteur, ni ses conseillers médiatiques. Cela fait partie du métier. Quand on est connu, malheureusement, on peut devenir la tête de Turc de quelqu’un » a-t-elle déclaré alors qu’elle-même parlait d’Inès lundi soir dans « Touche pas à mon poste ».



Publicité





La chanteuse a répondu aux accusations d’Inès Reg, qui a affirmé qu’elle avait voulu faire le buzz sur son dos pour gagner : « Cela voudrait dire que je sais prévoir ses réactions. Et personne ne peut prévoir des réactions de qui que ce soit. (…) Même quand on connaît les gens. Et là, on ne se connaît pas du tout. Pour moi, quand on a une parole déplacée, sur le ton de l’humour ou pas, une fois que l’on s’est excusé, normalement tous les adultes savent passer à autre chose.« .