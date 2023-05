« Les randonneuses » du 22 mai : vos épisodes ce soir sur TF1

Les randonneuses, vos épisodes inédits du lundi 22 mai 2023 – C’est ce lundi soir que TF1 lance sa nouvelle série évènement « Les randonneuses ». Une série portée par Alix Poisson, Clémentine Célarié, Baptiste Lecaplain ou encore Gérémy Crédeville.







Publicité





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





« Les randonneuses » : vos deux épisodes du 22 mai

Épisode 3 « Patty » : Tom et Noémie sont tombés au fond d’une crevasse, tout le monde s’organise pour les sortir de là. Cet incident remémore à Patty ses derniers moments avec Ève, sœur de Karen et instigatrice de tout le projet mais aussi une femme pour qui elle avait des sentiments forts. Karen, quant à elle, est très préoccupée par sa nièce Violette, la fille d’Ève qui est sur le point d’accoucher. Des révélations suivent et on en apprend davantage sur les conditions de la mort d’Ève : Patty n’a pas tout raconté. Heureusement, les deux cousins, Julien et Jonathan, sont là pour distraire et apaiser, malgré eux, quelques conflits.

Épisode 4 « Karen » : Plus le sommet approche, plus les secrets pèsent. C’est alors que nous découvrons que Karen, elle aussi cache quelque chose. A bout de nerfs, elle mange par inadvertance des baies hallucinogènes qui la font rapidement planer, provoquant à la fois inquiétude et hilarité dans le groupe. Suite à l’accouchement de Violette et aux révélations qui ont suivi, les six femmes sont plus soudées que jamais et continuent leur ascension vers le sommet pendant que deux des aventuriers commencent une romance… Karen, en pleine introspection, se retrouve seule face à un ours.



Publicité





Personnages et interprètes

Avec : Alix Poisson (Sara), Clémentine Célarié (Noémie), Camille Chamoux (Patty), Joséphine de Meaux (Karen), Thiphaine Daviot (Morgan), Claire Borotra (Valérie), Baptiste Lecaplain (Jonathan), Gérémy Crédeville (Pablo), Maxence Danet-Fauvel (Julien), Mhamed Arezki (Idriss), Anna Stanic (Julie), Eric Massot (Chirurgien Sara)

Avec la participation de Elsa Lunghini (Eve), Bruno Wolkowitch (Marc) et Lucien Jean-Baptiste (Tom)