Love Island du 14 mai : quel garçon a été éliminé ? (résumé + replay épisode 18)

Love Island épisode 18 du dimanche 14 mai – Place à l’épisode 17 de Love Island ce dimanche soir. Steph choisit de former un couple avec Perrine, elle est très contente.







Edgar va rapporter à Gabriel qu’Anna a confié à Cindy qu’elle souhaitait l’arrivée de nouveaux mecs… parce qu’elle ne lui plaisait dans la villa ! Anna sent que Cindy l’a trahi et lui fait à l’envers. Gabriel va confronter Anna.

Le lendemain matin, l’histoire entre Gabriel et Anna fait encore parler. Anna lui dit devant tout le monde qu’elle ne peut pas se projeter avec lui… Un clash éclate.







Place ensuite à la journée du public. Steph essaie de faire la connaissance de Ludivine. Issam n’apprécie pas et le dit clairement à Steph. Un clash éclate, cette fois entre Issam et Ludivine !



Delphine Wespiser arrive et souhaite la bienvenue aux nouveaux. Elle annonce aux islanders que le public a voté pour ses préférés, seul les deux derniers arrivés ne sont pas en danger. Du côté des hommes, Issam, Edgar, Jordan et Valentin sont sauvés par le public, Sergueï et Gabriel sont en danger pour l’élimination.

Du côté des femmes, Anna, Cindy, Camille, Perle. Ludivine et Perrine sont donc en danger !

Anna prend la parole, elle ne veut pas que Gabriel parte. Delphine annonce le verdict, Gabriel est sauvé et Sergueï est éliminé. Delphine s’adresse ensuite à Ludivine et Perrine. Il faudra attendre lundi pour savoir laquelle des deux sera éliminée !

Love Island, le replay du 15 mai

