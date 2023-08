Love Island : Edgar et Cindy, la rupture !

Publicité





Triste nouvelle pour Edgar et Cindy, les grands gagnants de la première saison française de Love Island. En effet, alors que ces deux là semblaient filer le parfait amour depuis leur retour en France, ils sont désormais séparés !





C’est Cindy qui a annoncé leur rupture durant le week-end sur le réseau social SnapChat.







« Je vous demande de respecter cette situation. Non, je ne suis plus avec Edgar, contre mon gré. Je demande de ne pas m’en parler, je suis détruite, j’ai juste besoin de me reconstruire maintenant. Merci » a écrit Cindy sur son compte SnapChat.

Après avoir gagné Love Island au début du mois de juillet, Edgar et Cindy avaient ensuite participé ensemble à la télé-réalité de W9 « Les Cinquante ». Ils étaient ensuite partis direction Hyères, où Edgar vit. Tout semblait aller pour le mieux, ils partageaient des stories chaque jour sur leurs comptes Instagram. Mais si l’on en croit la déclaration de Cindy, c’est donc Edgar qui serait à l’origine leur rupture. Le jeune homme n’a pas communiqué sur leur séparation pour l’instant !



