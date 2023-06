Love Island du 29 juin : les finalistes retrouvent les anciens (résumé + replay épisode 58)

Love Island résumé détaillé de l’épisode 58 du jeudi 29 juin 2023 – Place à l’épisode 58 de Love Island ce jeudi soir sur W9. Après l’élimination de Ludivine et Vincent, on connait les finalistes : Nicolo et Solène, Cindy et Edgar, Perle et Valentin, et Gabriel et Louana.







Les larmes sont au rendez-vous pour le départ de Ludivine et Vincent. Deux camps se forment ensuite dans la villa : Edgar et Cindy, Gabriel et Louana d’un côté, et Perle et Valentin, Nicolo et Solène de l’autre.







Le lendemain, les finalistes reçoivent des messages de leurs proches. Et après, Cindy décide se montrer au naturel devant Edgar. Elle enlève sa perruque et se coiffe pour lui montrer ses cheveux. Elle revient naturel, Edgar la trouve magnifique et est très touché.

Delphine arrive pour lancer la dernière soirée dans la villa ! Les anciens candidats sont de retour pour l’occasion. Nicolo est ravi de retrouver Marwa, et Gabriel retrouve Anna. Gabriel propose à Anna d’aller discuter. Elle s’explique sur le vocal qu’elle lui a envoyé et Gabriel dit qu’elle l’a brisé.



Les islanders passent une super soirée, il ne reste plus que la grande finale et ils ont tous hâte !

Love Island, le replay du 29 juin

