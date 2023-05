Mask Singer du 5 mai : qui est derrière le Homard ? (prime 4)

Mask Singer du 28 avril 2023 – Camille Combal vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur TF1 pour suivre le 4ème prime de la saison 5 de « Mask Singer ». Alors que la semaine dernière c’est la Chenille et le Lama qui ont du se démasquer, ce soir les enquêteurs accueillent une première star internationale !







Mask Singer du 5 mai, qui se cache derrière le masque du Homard ?

Ce vendredi, Michèle Bernier est exceptionnellement absente. C’est donc un enquêteur guest qui sera aux côtés de Kev Adams, Jeff Panacloc et Elodie Frégé. Ils vont devoir le démasquer au cours d’une enquête express. Mais qui se cache sous le Homard ?

Il va chanter « Attention Mesdames et Messieurs » de Michel Fugan sur le plateau de Mask Singer. Nous comprenons tout de suite qu’il ne s’agit pas d’un chanteur, mais sa voix va-t-elle suffire pour le démasquer ?

Les 7 costumes encore en compétition – le Chameau, la Biche, la Sorcière, l’Alien, le Zèbre, le Husky, et la Méduse – vont se battre pour décrocher le Ticket D’Or. Le détenteur de ce sésame sera automatiquement qualifié pour les quarts de finale de Mask Singer !

Découvrez le Homard, l’enquêteur guest de ce soir dans Mask Singer !



