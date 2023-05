Mask Singer : quelle star est sous la Plante Carnivore ? Les indices

Mask Singer saison 5 la Plante Carnivore – C’est déjà les quarts de finale de la saison 5 inédite de « Mask Singer » ce soir sur TF1 ! Camille Combal accueillera une star internationale et les 5 costumes encore en course. Parmi eux, la Plante Carnivore tout juste arrivée !







La suite des enquêtes, c’est ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Elodie Frégé.







Mask Singer saison 5 : qui se cache sous le masque de la Plante Carnivore ?

Zoom sur le costume de la Plante Carnivore. Il s’agit à priori d’une star internationale puisqu’elle s’exprime en anglais. Et à la surprise générale, Kev Adams a réussi à la démasquer en activant son Prono d’Or ! Pour les autres, c’est le flou total et de multiples noms ont été cité.

Indice n°1 : « Je suis connue aux quatre coins du globe »



Indices donnés sur le prime 5 :

– elle est née au Pole Sud

– « La scène, c’est l’un des endroits où je me sens le mieux ! Pourtant, je l’ai perdue de vue à un moment. Je suis très heureuse de l’avoir retrouvée depuis. Ça fait remonter des souvenirs »

– « Comme quand je me suis retrouvée dans la même position que Céline Dion, Katy Perry ou Whitney Houston, Freddie Mercury ou encore les Spice Girls, et aussi The Cure »

Indices visuels / sonores :

Propositions des enquêteurs : Dannii Minogue, Taylor Swift, Sonia Rolland, Karine Ferri, Tina Arena, Hélène Ségara et Rosalía

La dernière prestation de la Plante Carnivore sur « La Fama » de Rosalia

Ces premiers indices vous aident-t-ils dans l’enquête sur la Plante Carnivore ? D’autres indices à venir ce soir dans le cinquième prime de Mask Singer !

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et l’enquête continue !

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 19 mai 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger