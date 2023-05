Les 12 coups de midi du 19 mai : Céline se trompe encore face à l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 19 mai 2023, 66ème victoire de Céline – Ça commence à faire long et ça en deviendrait presque ridicule… Céline n’a toujours pas reconnu Léa Drucker ce vendredi midi et n’a donc pas décroché l’étoile mystérieuse qui est entièrement dévoilée depuis maintenant trois jours dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ».

Cette fois-ci et après un nouveau Coup de Maître à 10.000 euros, Céline a demandé à se rapprocher pour bien regarder l'étoile mystérieuse mais il faut croire qu'elle ne connait pas Léa Drucker !







Céline a proposé aujourd’hui le nom de Virgine Efira et évidemment, c’est encore raté. Du côté de sa cagnotte personnelle, celle-ci s’élève à 266.432 euros de gains et cadeaux.

Rappelons encore une fois que c’est l’actrice Léa Drucker qui est sur cette étoile mystérieuse.

Explications des indices menant à Léa Drucker :

– le Capitole aux Etats-Unis parce qu’elle a vécu une partie de son enfance à Washington

– le micro puisqu’elle a été chroniqueuse radio

– le papillon pour le film « Papillon de nuit » dans lequel elle joue

– le hautbois pour le film « Close » dans lequel l’un des personnage est passionné par le hautbois

– la méridienne en référence à Michel Drucker et son émission « Vivement dimanche »

Noms déjà proposés pour cette étoile : Minnie, Laure Manaudou, Hillary Clinton, Florent Pagny, Claude Nougaro, Clint Eastwood, Jodie Foster, Anne Heche, Gwyneth Paltrow, Virginie Efira



Les 12 coups de midi du 19 mai, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, voici la vidéo du replay.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1