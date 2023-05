Meurtres au paradis du 1er mai : votre épisode inédit ce soir sur France 2

Meurtres au paradis du 1er mai – C’est encore un épisode inédit de votre série « Meurtres au paradis » qui vous attend ce lundi soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, l’épisode 8 inédit de la saison 12 intitulé « Sur un air de calypso ».







A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Meurtres au paradis du 1er mai 2023, l’épisode inédit « Sur un air de calypso »

Alors que l'inspecteur Parker prend un verre au bar de Babette, un lieu réputé pour sa bonne musique, le patron du bar est assassiné. Il a été empoisonné par le verre de rhum qui lui a été servi au bar. Or, le poison ne se trouvait pas dans la bouteille et personne ne s'est approché de son verre avant ou après. Comment quelqu'un a-t-il pu commettre ce crime au nez et à la barbe de l'inspecteur ? Ce dernier commence à croire qu'il a définitivement perdu son flair de policier…

Meurtres au paradis, rappel de la présentation de la saison 12

« Meurtres au paradis » revient pour une 12e saison, où l’équipe de l’inspecteur Neville Parker sera de nouveau confrontée à son lot d’affaires criminelles les plus énigmatiques, en commençant par la mort mystérieuse d’un célèbre astronome.



Sur une colline tranquille de l’île, un groupe de « survivalistes » se prépare à l’Apocalypse lorsque l’un d’eux est tué. Les conséquences de ce crime seront dangereuses pour Neville. Il y aura aussi un meurtre déconcertant sur un bateau, une chanteuse célèbre qui se retrouve suspectée, un meurtre choquant lors d’un mariage et un simple meurtre domestique – qui s’avère être le plus grand défi de Neville…

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.