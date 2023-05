« Une famille à louer » : votre film ce soir sur France 3 (1er mai 2023)

« Une famille à louer », c’est le film rediffusé ce lundi soir sur France 3. Un film de







Publicité





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.







Publicité





« Une famille à louer » : l’histoire

Une maison luxueuse, une superbe voiture, un domestique à son service : Paul-André, riche quarantenaire timide et introverti, ne manque de rien. Sauf d’une famille. Car cet homme d’affaires désabusé se sent terriblement seul et s’ennuie profondément. Il en conclut donc avoir besoin de ce qu’on appelle le bonheur familial. Et pour ce faire, il propose ainsi un étonnant contrat, en tout bien tout honneur, à la pétillante Violette, une jeune mère célibataire de deux enfants menacée d’expulsion : louer sa famille contre le remboursement de ses dettes. Prêt à goûter aux joies de la vie familiale, Paul-André s’installe chez elle pour trois mois. Mais sa « famille à louer » lui réserve quelques surprises…

Interprètes

Dans les rôles principaux : Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel, Nancy Tate, Edith Scob, Philippe Rebbot



Publicité





Une famille à louer, la bande-annonce

On finit comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.