Rendez-vous en terre inconnue du 2 mai : ce soir Jarry chez les Inughuit au Groenland (vidéo)

Rendez-vous en terre inconnue du 2 mai 2023 – Ce mardi soir, France 2 vous propose un inédit de l’émission de Raphaël de Casabianca « Rendez-vous en terre inconnue ». Pour ce nouveau Rendez-vous en terre inconnue, c’est Jarry qui a accepté de se jeter dans le vide, les yeux bandés, au bras de Raphaël de Casabianca. Destination : le Groenland.







Publicité





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2 bien sûr mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.







Publicité





Rendez-vous en terre inconnue du 2 mai 2023 : demandez le programme

Une terre mythique, qui fait rêver les explorateurs depuis toujours. Nous sommes au printemps et il fait jour 24h sur 24. À 1 300 km du pôle Nord, dans le village autochtone le plus septentrional de la planète, Jarry et Raphaël vont rencontrer des familles du peuple Inughuit. Des communautés autrefois nomades, dont certaines continuent de perpétuer les traditions ancestrales.

Les Inughuit sont un peuple rare. À peine 700 âmes, blotties à la pointe nord-ouest du Groenland. Lointains cousins des Inuits du Canada, les Inughuit occupent un territoire rude, d’une beauté à nulle autre pareille, où plus aucune route ne mène.

Dans cet environnement entre terre et glace, Jarry et Raphaël de Casabianca vont rencontrer des chasseurs, qui ont fait le choix de perpétuer des traditions ancestrales. Par fierté pour leur culture et par conviction qu’il s’agit du seul moyen de survivre sur ce territoire particulièrement hostile. Les chasseurs des villages de Qaanaaq et Siorapaluk continuent ainsi de travailler avec des traîneaux, tractés par des attelages de chiens. Lorsqu’ils sortent en mer, c’est à bord de kayaks, qu’ils fabriquent eux-mêmes. Et si leurs maisons sont modernes, ils portent toujours leurs vêtements traditionnels en fourrures et peaux.

Nous sommes à la fin du printemps. Le soleil est sorti de sa longue nuit polaire en février, et il ne se couchera plus avant le mois d’octobre. Une période que les habitants célèbrent comme un retour à la vie et que les chasseurs mettent à profit pour chasser et pêcher. En partageant leur quotidien, Jarry et Raphaël de Casabianca vont ainsi découvrir la vie sur la banquise, mais aussi le véritable tour de force de vivre sous ces latitudes.



Publicité





EXTRAIT VIDÉO Jarry chez les Inughuit, la bande-annonce