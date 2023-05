« 9-1-1 » du 16 mai 2023 : vos épisodes inédits ce soir sur M6

« 9-1-1 » vos épisodes inédits du 16 mai 2023 – Ce mardi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 6 inédite de sa série à succès « 9-1-1 ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes.







Au programme, deux premiers épisodes inédits à suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay streaming gratuit sur 6play.







« 9-1-1 » du 16 mai 2023 : les deux épisodes inédits de ce soir

Saison 6 – épisode 13 : La bosse des maths

Buck se découvre de nouvelles capacités cognitives après avoir été frappé par la foudre ; Eddie teste son talent lors d’une partie de poker avec des pompiers haut-gradés de Los Angeles. Hen et Karen sont inquiètes lorsqu’elles découvrent que Denny voit son père biologique dans leur dos. Maddie et Chimney demandent l’aide d’Athena et de Bobby à propos d’une voisine suspecte.

Saison 6 – épisode 14 : Grande anxiété

La 118 intervient dans une boulangerie et lors d’une compétition de bodybuilding. Suite aux entretiens annuels d’évaluation conduits par Bobby, Chimney est envoyé à l’académie des pompiers en tant qu’instructeur et retrouve Ravi, qui forme les jeunes recrues. Maddie porte secours à un adolescent souffrant d’une crise d’angoisse.



Les équipes du « 9-1-1 » interviennent pour de nouvelles urgences ce soir à partir de 21h10 sur M6 et toujours en replay sur 6PLAY