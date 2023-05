The Voice du 13 mai : suite et fin des cross battles ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

The Voice du 13 mai 2023, extrait vidéo – Place à la seconde et dernière partie des cross battles ce soir dans The Voice sur TF1. Les coachs – Zazie, Amel Bent, Vianney, et Bigflo & Oli – vont une fois de plus faire des choix difficiles et laisser le public départager leurs talents !







À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







The Voice du 13 mai 2023, extrait vidéo

Pour cette seconde soirée des cross battles, Clem (Team Zazie) a décidé de choisir un titre qui fait écho à sa relation avec son papa : « Mon vieux » de Daniel Guichard. Découvrez dès maintenant sa prestation, qui ne devrait pas vous laisser indifférent !



The Voice 2023, rappel de la présentation des cross battles

Après des Battles fortes en rebondissements, les coachs vont devoir montrer leur talent de fin stratège pour s’affronter dans l’étape qu’eux et leurs talents redoutent le plus de la compétition : Les Cross Battles.

Pour ces Cross Battles, Nikos Aliagas désignera un premier coach, qui choisira un camarade coach à affronter, qui devra ensuite choisir un de ses talents pour ce «face-à-face». Les deux talents chantent l’un après l’autre un titre de leur choix et c’est le public présent sur le plateau qui votera et enverra le talent directement aux Super Cross Battles.

Dans cette étape, le public est le seul à avoir le pouvoir de choisir quel talent sera sauvé.

En effet, à la fin de leurs prestations, le public présent sur place devra voter pour son talent favori. L’enjeu est de taille pour nos coachs, car à l’issue de cette étape, un coach peut se retrouver sans aucun talent ou réussir à emmener la totalité de son équipe aux Super Cross Battles.

Une véritable partie d’échecs ou de «combat de Pokémon» comme dirait BigFlo pour nos coachs, où le champ des possibles est totalement ouvert !

Les équipes après les battles :

– Team Zazie : Aurélien, Prischia & Mea, Robin, Max Novik, Ivann P, Clem, Valentin et Maryline Naaman (volé à Vianney)

– Team Vianney : Lummen Nae, Benaël, Camille Manique, Lola, Kiona, Jérémy Levif, Andreea et Thomas Larrose (volé à Zazie)

– Team Amel Bent : Elise, David Dax, Zoe, Micha, Giulia Falcone, Kads, Arslane, Los Malunos (volé à Bigflo et Oli)

– Team Bigflo & Oli : Nicoline, Xavier Polycarpe, Bey, Doya, Fanchon, Aïsha, Hanna et Dame (volée à Vianney)

The Voice 2023, ça continue ce samedi 13 mai 2023 dès 21h10 sur TF1