Echappées Belles du 13 mai : direction Naples ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 13 mai 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, l'inédit « Naples gourmande » suivi de la rediffusion « Week-end à Amsterdam ».







Echappées Belles du 13 mai, à 20h55 – « Naples gourmande »

Naples est une cité intacte, authentique, Malaparte écrivait qu’elle « est une Pompéi qui n’a jamais été ensevelie ». Cette authenticité se retrouve dans le caractère généreux et naturel de sa cuisine : des plats simples à base d’ingrédients de qualité, issus d’un terroir exceptionnellement riche. Première région agricole du Sud du pays, l’arrière-pays napolitain est en effet très fertile : céréales, légumes, agrumes, vignes…

Car si Naples est célèbre dans le monde entier pour sa pizza Margherita aux couleurs du drapeau italien, il serait dommage de limiter sa gastronomie à ce seul symbole.

La cuisine de rue est très présente culturellement, et ce depuis des siècles, mais la haute gastronomie occupe également une place de choix dans l’offre culinaire napolitaine. Sans oublier le Vésuve, qui menace autant qu’il veille, et qui offre d’innombrables trésors cultivés avec dévotion par des générations d’agriculteurs passionnés.

Entre produits de la mer d’exception, fruits gorgés de soleil et recettes de grand-mères, Chef Anto s’apprête à entrer dans un monde où la nourriture occupe une place essentielle : celle du cœur. Chef Anto va partir à la découverte des spécialités culinaires locales, entre tradition et innovation, à la rencontre de Napolitains dont la générosité et la chaleur sont légendaires.

Comment la gastronomie napolitaine parvient-elle à faire évoluer sa cuisine tout en conservant un lien fort avec ses traditions ancestrales ? Grâce à quels ingrédients cette gastronomie reste-t-elle intemporelle ?

Les reportages : Les petites mains de la gastronomie napolitaine / Naples, passion pizza / Le volcanisme / Naples côté mer / L’île d’Ischia / Chanson almafitaine – Sujet patrimoine



Echappées Belles du 13 mai à 22h30 – « République dominicaine, couleur Caraïbes »

La République Dominicaine évoque les plages de Punta Cana, les hôtels « all inclusive » et le tourisme de masse. Mais, derrière cette image d’Épinal, se cache une magnifique île aux multiples visages.

La Rep-Dom comme l’appellent tendrement ses habitants, est un pays riche en contrastes, à la géographie exceptionnelle, animé de traditions et habite de personnes emplies de vitalité et de joie de vivre. Elle se vit, se ressent et se découvre au-delà des cartes postales de plages parfaites. Jérôme Pitorin part à sa découverte, au rythme du merengue bien sûr…

