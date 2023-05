The Voice : qualifiés et éliminés des cross battles (résumé + replay du 6 mai)

The Voice du 6 mai 2023, résumé et replay – C’est parti pour la 11ème soirée de la saison 2023 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Amel Bent et Vianney attaquent l’étape des cross battles. Ce soir, c’est le public qui décide !







Publicité





Première cross battle : Bigflo & Oli choisissent de commencer avec Aïsha sur « Avant toi » de Calogero. Ils décident de défier Zazie, qui choisit Aurélien sur « SOS d’un terrien en détresse » de Balavoine. Le public a voté et c’est Aurélien qui est qualifié avec 85,9%, une consécration !

2ème cross battle : place à Vianney, qui choisit Andreea pour affronter l’équipe de Bigflo & Oli. Ils envoient Hanna sur « Mad World » de Tears for Fears. Andreea chante « Human » de Rag’N Bone Man. Hanna fait une crise de panique en coulisses avant la cross battle, Oli et Vianney la réconfortent. Et c’est finalement Hanna qui est qualifié avec 79,3% des votes du public !







Publicité





3ème cross battle : Zazie choisit de défier Amel. Zazie aligne Robin et Amel envoie Kads. Robin chante « Everybody’s got to learn sometimes » de The Korgis. Et Kads chante « I’m not the only one » de Sam Smith. Et le public a choisi de sauver Robin à 70,9%.



Publicité





4ème cross battle : Vianney décide d’affronter Amel. Vianney envoie Thomas Larrose et Amel choisit Arslane. Thomas chante « Je vole » de Michel Sardou. Et Arslane reprend « Habibi » de Kendji Girac. Le public a voté et a choisi de garder Arslane avec 64,3%.

5ème cross battle : Zazie prend la main avec Valentin sur « Vole » de Céline Dion. Elle défie Vianney, qui envoie Jérémy Levif sur « Pas toi » de Jean-Jacques Goldman. Le public sauve Jérémy avec 80,3% !

6ème cross battle : Amel Bent a la main et désigne David Dax pour affronter la Team Zazie. Elle envoie Max Novik. David chante « Never enough » de Loren Allred. Et Max interprète « Sois tranquille » d’Emmanuel Moire. Et c’est David qui se qualifie avec 57,7% des votes du public !

7ème cross battle : Zazie prend la main et désigne Prischia & Mea. Elle affronte l’équipe de Bigflo & Oli. Ils envoient les Doya. Prischia et Mea chantent « Alors on danse » de Stromaé. Les soeurs Doya reprennent « »Ca va, ça vient » de Vitaa et Slimane. Et c’est Prischia et Mea qui se qualifient avec 64,2% des votes du public !

8ème cross battle : Bigflo & Oli ont la main, ils désignent Nicoline et défient Vianney. Il envoie Benaël sur « Freed From Desire » de Gala. Nicoline interprète « Wrecking Ball » de Miley Cyrus. Benaël est qualifié avec 58,6% des votes !

Fin de cette première soirée de cross battles. Sont qualifiés pour les super cross battles : Aurélien (Zazie), Hanna (Bigflo & Oli), Robin (Zazie), Arslane (Amel), Jérémy (Vianney), David (Amel), Prischia et Mea (Zazie), et Benaël (Vianney).

En revanche, l’aventure est terminée pour : Aïsha (Bigflo & Oli), Andreea (Vianney), Kads (Amel), Thomas (Vianney), Valentin (Zazie), Max (Zazie), les Doya (Bigflo & Oli), et Nicoline (Bigflo & Oli).

The Voice du 6 mai 2023, le replay

Cette 11ème soirée de la saison 2023 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 13 mai 2023 pour suivre la seconde soirée des cross-battles !