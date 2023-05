Cassandre du 13 mai : vos épisodes ce soir sur France 3

Cassandre du 13 mai 2023 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose une nouvelle fois des rediffusions de votre série « Cassandre ». Au programme, d’anciens épisodes des saisons 5 et 4.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Publicité





Cassandre du 13 mai 2023 : vos épisodes de ce soir

Saison 5, Épisode 4 : Le secret d’Angèle

Le corps d’une jeune lycéenne en internat est retrouvé dans un cimetière ! Comment a-t-elle pu se retrouver là ?

C’est face à une proviseure sous le choc que Cassandre nous plonge dans le milieu de l’internat public. Si la proviseure ne ménage pas ses efforts pour lutter contre les préjugés du genre « les bourges » du général et les « cas sociaux » de la partie pro, la réalité était-elle si idyllique ?

Cassandre ne tarde pas à découvrir une Angèle à la personnalité complexe, contrairement à ses camarades de dortoir, jeunes gens en vraies difficultés. Angèle était une fille issue d’un milieu tranquille et naviguait entre deux mondes. S’attirait-elle des inimitiés à cause de sa position ? Qui était vraiment Angèle ?

C’est dans les coulisses du lycée que Cassandre et son équipe devront enquêter pour trouver la vérité, loin des préjugés et des faux-semblants.

Avec : Helena Noguerra (Giorgia Cipriani), Jean-Stan Du Pac (Barnabé), Amaury de Crayencour (Romain Lancon), Naïma Rodric (Sarah Manasco)



Publicité





Saison 4, Épisode 3 : La rançon du silence

Cassandre découvre la victime, un homme de 25 ans, dans une mare de sang. À ses côtés se trouve un homme, la cinquantaine, inconscient, l’arme du crime à la main. Les choses se compliquent quand, à son réveil, Frank, le meurtrier présumé, ne se souvient de rien ! Et, pour ne rien arranger, il n’a aucun mobile apparent… Au contraire, Frank connaissait à peine la victime. Crime de rôdeur ? Règlement de comptes ? Que s’est-il passé dans la maison ?

Avec en guests : Bruno Wolkowitch (Lino Venturini), Bruno Solo (Franck Servaz), Natalia Dontcheva (Caroline Carmaux)

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.